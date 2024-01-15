В понедельник на Южном Урале будет до −19 градусов

Между прочим, 15 января 2024 года отмечают Сильвестров день или Куриный праздник. Согласно народным приметам, сегодня не стоит заниматься уборкой. Домовому может не понравиться, что его потревожили, тогда он перестанет помогать хозяевам. Вместо этого он начнет вредничать — прятать вещи, пугать по ночам и в целом сделает жизнь семьи менее комфортной.