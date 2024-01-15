В понедельник на Южном Урале будет до −19 градусов

Температура воздуха днем составит от −14 до −19 градусов, в низинах — до −24. Ветер западный, юго-западный 7−12 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −14 до −16 градусов. Ветер западный, юго-западный 7−12 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 15 января, у Василия, Герасима, Кузьмы, Марка, Модеста, Петра, Серафима, Сергея и Сильвестра.
Между прочим, 15 января 2024 года отмечают Сильвестров день или Куриный праздник. Согласно народным приметам, сегодня не стоит заниматься уборкой. Домовому может не понравиться, что его потревожили, тогда он перестанет помогать хозяевам. Вместо этого он начнет вредничать — прятать вещи, пугать по ночам и в целом сделает жизнь семьи менее комфортной.