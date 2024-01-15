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Двор на улице Львовская стал лучшим в Ленинском районе Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе подвели итоги зимнего этапа конкурса «Самый благоустроенный район» и огласили победителей лучших дворов, витрин и территорий предприятий.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

На конкурс в районе подали заявки более сотни человек. Номинации было три: «Лучший зимний двор жилого многоквартирного дома», «Лучшая зимняя витрина предприятия торговли и услуг», «Самая благоустроенная зимняя территория предприятия и офиса».

Больше всего заявок поступило в первую номинацию — 86 участников. Управляющие компании совместно с жителями украсили свои дворы не только ёлками, но и скульптурами, фигурками животных и праздничной иллюминацией. Победителем выбрали двор по адресу ул. Львовская, 33. На этой территории установили ёлку, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика, светящихся оленей с санями, украсили гирляндами двор и крышу дома по всему периметру.

Детский садик № 272 победил в номинации на лучшую зимнюю территорию офиса и предприятия. Территорию садика выполнили в народном стиле, ее украшают тантамарески-матрёшки, Ярило-солнце и бирюзовые снегири.

Лучшей зимней витриной предприятия торговли и услуг стала витрина цветочного магазина «Flowers to live» на Мичурина, сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

За победу в зимнем этапе участникам предоставляются денежные гранты в размере 28 тысяч рублей — за 1 место, 25 тысяч рублей — за второе место и 20 тысяч рублей — за третье место.

​ «Приятно видеть, как благодаря жителям и предпринимателям район преображается не только летом, но и зимой. Каждый год появляются новые решения, которые превращают территорию в настоящую сказку. А зимний этап конкурса “Самый благоустроенный район” позволяет поощрить самых творческих участников и замотивировать всех остальных на дальнейшее творчество», — говорит руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев.

ЖКХ