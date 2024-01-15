Двор на улице Львовская стал лучшим в Ленинском районе Красноярска

Больше всего заявок поступило в первую номинацию — 86 участников. Управляющие компании совместно с жителями украсили свои дворы не только ёлками, но и скульптурами, фигурками животных и праздничной иллюминацией. Победителем выбрали двор по адресу ул. Львовская, 33. На этой территории установили ёлку, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика, светящихся оленей с санями, украсили гирляндами двор и крышу дома по всему периметру.