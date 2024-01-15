Двор на улице Львовская стал лучшим в Ленинском районе Красноярска

На конкурс в районе подали заявки более сотни человек. Номинации было три: «Лучший зимний двор жилого многоквартирного дома», «Лучшая зимняя витрина предприятия торговли и услуг», «Самая благоустроенная зимняя территория предприятия и офиса».
Больше всего заявок поступило в первую номинацию — 86 участников. Управляющие компании совместно с жителями украсили свои дворы не только ёлками, но и скульптурами, фигурками животных и праздничной иллюминацией. Победителем выбрали двор по адресу ул. Львовская, 33. На этой территории установили ёлку, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика, светящихся оленей с санями, украсили гирляндами двор и крышу дома по всему периметру.
Лучшей зимней витриной предприятия торговли и услуг стала витрина цветочного магазина «Flowers to live» на Мичурина, сообщает пресс-служба администрации Красноярска.
За победу в зимнем этапе участникам предоставляются денежные гранты в размере 28 тысяч рублей — за 1 место, 25 тысяч рублей — за второе место и 20 тысяч рублей — за третье место.
«Приятно видеть, как благодаря жителям и предпринимателям район преображается не только летом, но и зимой. Каждый год появляются новые решения, которые превращают территорию в настоящую сказку. А зимний этап конкурса “Самый благоустроенный район” позволяет поощрить самых творческих участников и замотивировать всех остальных на дальнейшее творчество», — говорит руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев.