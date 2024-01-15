Японку поразило «опустевшее» российское село

«Я впервые побываю в селе, где население семь тысяч человек. Правда тут нет людей, переживаю», — сообщила Сибаяма, отметив, что приехала в Дивеево уже вечером. При помощи прохожих она смогла найти дорогу к монастырю, от вида которого осталась в восторге.