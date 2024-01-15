Японку поразило «опустевшее» российское село

Сибаяма, артистка балета, живущая в Москве более десяти лет, решила показать подписчикам своего YouTube-канала достопримечательности одного из знаковых туристических объектов Нижегородской области.
«Я впервые побываю в селе, где население семь тысяч человек. Правда тут нет людей, переживаю», — сообщила Сибаяма, отметив, что приехала в Дивеево уже вечером. При помощи прохожих она смогла найти дорогу к монастырю, от вида которого осталась в восторге.
«Очень красиво. Здорово! Как я рада, что добралась!» — рассказала девушка.
Она показала подписчикам Казанскую церковь, Троицкий собор, Преображенский собор. «Прекрасное место! Мне нравится такая Россия. Это редкий шанс, попасть в село в России, тем более в такое место, где много соборов», — добавила Сибаяма.
Село Дивеево располагается в двух часах езды от Нижнего Новгорода, оно знаменито благодаря преподобному Серафиму Саровскому — его мощи находятся в одном из соборов Серафимо-Дивеевского женского монастыря. На территории есть еще одна святыня — Канавка Божьей Матери.