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Японку поразило «опустевшее» российское село

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Японка Марина Сибаяма рассказала о своих впечатлениях от поездки в нижегородское село Дивеево, особо отметив красоту Дивеевского монастыря.
Источник: © РИА Новости

Сибаяма, артистка балета, живущая в Москве более десяти лет, решила показать подписчикам своего YouTube-канала достопримечательности одного из знаковых туристических объектов Нижегородской области.

«Я впервые побываю в селе, где население семь тысяч человек. Правда тут нет людей, переживаю», — сообщила Сибаяма, отметив, что приехала в Дивеево уже вечером. При помощи прохожих она смогла найти дорогу к монастырю, от вида которого осталась в восторге.

«Очень красиво. Здорово! Как я рада, что добралась!» — рассказала девушка.

Она показала подписчикам Казанскую церковь, Троицкий собор, Преображенский собор. «Прекрасное место! Мне нравится такая Россия. Это редкий шанс, попасть в село в России, тем более в такое место, где много соборов», — добавила Сибаяма.

Село Дивеево располагается в двух часах езды от Нижнего Новгорода, оно знаменито благодаря преподобному Серафиму Саровскому — его мощи находятся в одном из соборов Серафимо-Дивеевского женского монастыря. На территории есть еще одна святыня — Канавка Божьей Матери.

туризм и отдых