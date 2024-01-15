Иркутские ученые: если человек храпит во сне, его мозг быстрее стареет

Ученые из лаборатории сомнологии и нейрофизиологии иркутского ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» выяснили, что храп негативно влияет на работу мозга и может спровоцировать его раннее старение.
Об этом порталу «Газета.Ru» рассказали в Минобрнауки, передает ИА «ТК Город».
О том, что синдром храп — одно из проявлений обструктивного апноэ сна, сопровождающегося остановками дыхания, известно давно. Однако, до конца его влияние на организм пока не изучено.
«Ученые из Иркутска проанализировали активность мозга пациентов с СОАС (апноэ) и без него во сне с помощью методов полисомнографии и электроэнцефалографии. Они выяснили, что частое падение уровня кислорода в крови и фрагментация сна, характерные для СОАС, приводят к значительному нарушению плотности, количества и частоты “сонных веретен” — особых ритмов головного мозга в фазе медленного сна. Они обеспечивают засыпание и поддержание сна, подавляя сенсорную информацию, а также участвуют в формировании памяти, нейропластичности, общего интеллекта и познавательной деятельности. Выявленные нарушения приводят к выраженному снижению эффективности сна с последующим ухудшением работы мозга и его преждевременным старением». (цитата «Газета Ru»).
Однако есть и хорошая новость. Храп, как «побочка» апноэ поддается лечению. То есть, уверены иркутские ученые, спровоцированное им старение мозга можно остановить.
«Устранив патологию сна, мы увидели, что процессом старения можно управлять. До уровня здоровых и молодых людей показатели вернуть, конечно, не получится, но существенно помочь человеку реально, — говорит руководитель Иркутского сомнологического центра Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека, доктор медицинских наук Ирина Мадаева. — И это настоящий прорыв в профилактике и коррекции преждевременного старения» (цитата vspress.ru).