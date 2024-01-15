Иркутские ученые: если человек храпит во сне, его мозг быстрее стареет

«Ученые из Иркутска проанализировали активность мозга пациентов с СОАС (апноэ) и без него во сне с помощью методов полисомнографии и электроэнцефалографии. Они выяснили, что частое падение уровня кислорода в крови и фрагментация сна, характерные для СОАС, приводят к значительному нарушению плотности, количества и частоты “сонных веретен” — особых ритмов головного мозга в фазе медленного сна. Они обеспечивают засыпание и поддержание сна, подавляя сенсорную информацию, а также участвуют в формировании памяти, нейропластичности, общего интеллекта и познавательной деятельности. Выявленные нарушения приводят к выраженному снижению эффективности сна с последующим ухудшением работы мозга и его преждевременным старением». (цитата «Газета Ru»).