Чем удивит жителей Приангарья звездное небо в 2024 году, рассказал главный иркутский астроном

«Сейчас она (планета) в созвездии Овна, в конце года перейдет в созвездие Тельца — это самое высокое положение планеты для наших широт. А значит — самое длительное время у нас будут лучшие условия для наблюдения и фотофиксации этой планеты», — сказал Никифоров, уточнив, что Юпитер будет хорошо виден «до апреля, с июля по декабрь и до мая 2025 года».