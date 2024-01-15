Чем удивит жителей Приангарья звездное небо в 2024 году, рассказал главный иркутский астроном

По словам астронома, главным «действующим лицом» звездных шоу будет Юпитер:
«Сейчас она (планета) в созвездии Овна, в конце года перейдет в созвездие Тельца — это самое высокое положение планеты для наших широт. А значит — самое длительное время у нас будут лучшие условия для наблюдения и фотофиксации этой планеты», — сказал Никифоров, уточнив, что Юпитер будет хорошо виден «до апреля, с июля по декабрь и до мая 2025 года».
Так же хорошо жители Приангарья смогут рассмотреть Сатурн. Наилучшим месяцем для наблюдения за ним будет сентябрь. Осенью же на небе появятся Венера и Марс, которые большую часть года находятся вне видимости с Земли — за Солнцем. Но в октябре и ноябре-декабре выйдут из тени.
«Затмения этого года, к сожалению, не будут видны в нашем регионе. Полутеневое лунное затмение 25 марта и полное солнечное затмение 8 апреля будут видны в западном полушарии Земли, частное лунное затмение 17 сентября увидят жители западной части России, а кольцеобразное солнечное затмение 2 октября — жители Южной Америки», — рассказал директор Иркутского планетария.