20 улиц в Ленинском районе Иркутска остались без света из-за аварии

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Иркутской электросетевой компании, без электроэнергии утром 15 января остались дома на улицах Волгоградская, Красный Путь, Ленинградская, Марии Ульяновой, Мира, Полетаева, Почтамтская, Просвещения, Таманская, Гражданская, Трактовая, Лазо, Маршала Говорова, Полтавская, Панфилова и Шпачека, а также переулки Почтамтский, Деповский, Линейный и 1-й Ленинградский.