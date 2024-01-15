20 улиц в Ленинском районе Иркутска остались без света из-за аварии

В 9:51 утра 15 января в Ленинском районе Иркутска произошло аварийное отключение света. Без электричества остались дома на 20 улицах.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Иркутской электросетевой компании, без электроэнергии утром 15 января остались дома на улицах Волгоградская, Красный Путь, Ленинградская, Марии Ульяновой, Мира, Полетаева, Почтамтская, Просвещения, Таманская, Гражданская, Трактовая, Лазо, Маршала Говорова, Полтавская, Панфилова и Шпачека, а также переулки Почтамтский, Деповский, Линейный и 1-й Ленинградский.
На место аварии для выявления и устранения ее причины направили бригаду специалистов из «Южных электрических сетей». Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 13:00 15 января.