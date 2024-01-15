Эксперты рассказали, к какой работе вырос интерес у жителей Иркутской области в 2023 году

Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru выяснили, в каких сферах жители Иркутской области стали чаще искать работу в 2023 году.
— В целом по стране активность людей по поиску работы осталась на том же уровне, что и в 2022 году. Но именно соискатели из Приангарья открыли на 9% больше резюме, чем год назад, — говорят эксперты.
Как оказалось, у жителей Иркутской области на 26% вырос интерес к работе в сельском хозяйстве. Не отстает и сфера добычи сырья. Она в 2023 году заинтересовала около 22% соискателей. Следом идут специальности, связанные с стратегиями и инвестициями, производством, медициной и фармацевтикой, строительством и IТ.
При этом самой востребованной работой по итогам декабря остаются профессии из сферы «Рабочий персонал», «Продажи, обслуживание клиентов», «Производство, сервисное обслуживание», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Строительство, недвижимость».