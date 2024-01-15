Круиз на теплоходе по Енисею за 6 млн руб признан самым дорогим в России

Круиз по Енисею из Красноярска в Дудинку признан самым дорогим туром в стране. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Семейная компания из 11 человек на август 2024 года заказал 12-дневный тур по Енисею на теплоходе «Максим Горький» за 6,4 млн рублей. Это только стоимость самой поездки на теплоходе. Авиабилеты в стоимость тура не входят.
Стоимость места в каюте класса «делюкс» на теплоходе «Максим Горький» в этом путешествии превысила 680 тысяч рублей. Тур был приобретён в 2023 году.
Добавим, что в начале сентября 2023 года с теплоходом «Максим Горький» произошло происшествие. Он наткнулся препятствие и повредил корпус. В связи с этим транспортной прокуратурой была организована проверка.