Стоимость проезда в общественном транспорте Хабаровска: тарифы, цены в автобусах, троллейбусах, трамваях

Общественный транспорт Хабаровска обслуживают 83 маршрута, из которых 78 — автобусные, три — трамвайные и два — троллейбусные. Минимальный тариф в городе составляет 33 рубля, а максимальный — 45 рублей. Средняя стоимость проезда — 42,37 рубля. Публикуем полный список тарифов на автобусах, троллейбусах и трамваях Хабаровска в 2024 году.
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ ХАБАРОВСКА
Цена билетов на автобусы в Хабаровске варьируется в пределах 35−45 рублей. Стоимость проезда на маршрутах города:
— автобусы 1 Л и 1С («Железнодорожный вокзал» — «Железнодорожный вокзал») — 35 рублей;
— автобус 6 («Железнодорожный вокзал» — «Улица Связная») — 45 рублей;
— автобус 7 («Железнодорожный вокзал» — «Управление ТЭЦ-3») — 45 рублей;
— автобусы 8 («Гостиница “Амур” — “Диспетчерская” (улица Полярная)) — 45 рублей;
— автобус 10 («Гостиница “Звездная” (Автовокзал)» — «Геофизическая») — 45 рублей;
— автобус 11 («Дворец профсоюзов» — «Детский санаторий») — 45 рублей;
— автобус 13 («Дворец профсоюзов» — «Весовая овощесовхоза») — 40 рублей;
— автобус 14−1 («Комсомольская площадь» — СНТ «Черемушки») — 45 рублей;
— автобус 16 («Завод “Балтимор” — “Завод “Балтимор”) — 45 рублей;
— автобус 16 В («Завод “Балтимор” — “Завод “Балтимор”) — 45 рублей;
— автобус 17−1 («Госбанк» — «Спиртзавод») — 45 рублей;
— автобус 18 («Индустриальный поселок» (Южный микрорайон) — «Аэропорт») — 45 рублей;
— автобус 19 («Комсомольская площадь» — «Завод “Стройсмесь”) — 40 рублей;
— автобус 21 («Северный микрорайон» — «Дальневосточный медуниверситет») — 45 рублей;
— автобус 22 («Железнодорожный вокзал» — «Улица Шмаковская») — 40 рублей;
— автобус 23 («Гостиница “Амур” — “МЖСК”) — 40 рублей;
— автобус 24−1 («Железнодорожный вокзал» — «Автопарк» (Южный микрорайон)) — 45 рублей;
— автобус 25 («Автопарк» (Южный микрорайон) — «Уссурийский бульвар») — 45 рублей;
— автобусы 26−1 и 26−3 («Дворец профсоюзов» — «Село Тополево») — 40 рублей;
— автобус 26−2 («Дворец профсоюзов» — «Село Тополево») — 45 рублей;
— автобус 27 («Торговый центр» (Южный микрорайон) — «Геофизическая») — 40 рублей;
— автобус 28 («Дворец профсоюзов» — «Дачи малого аэропорта») — 33 рубля;
— автобус 29 К («Улица Калараша» — «Улица Калараша») — 40 рублей;
— автобус 29 П («Улица Калараша» — «Улица Калараша») — 33 рубля;
— автобус 30 («Индустриальный поселок» — «Картонно-рубероидный завод») — 40 рублей;
— автобус 31 («Торговый центр» (Южный микрорайон) — «Завод ОБД») — 45 рублей;
— автобус 33−1 («Улица Запарина» — «Завод ОБД») — 40 рублей;
— автобус 34 («Гостиница “Звездная” (Автовокзал) — “Комбинат рыбной гастрономии”) — 40 рублей;
— автобус 35 («Аэропорт» — «Диспетчерская» (улица Полярная)) — 45 рублей;
— автобус 40 («Весовая овощесовхоза» — «Химфармзавод») — 45 рублей;
— автобус 46 и 46В-1 («Поселок Березовка» — «Поселок Березовка») — 45 рублей;
— автобус 49 («Детский санаторий» — «Госбанк») — 45 рублей;
— автобус 52−1 («Переулок Облачный» — «Переулок Облачный») — 45 рублей;
— автобус 54−1 («Гостиница “Звездная” (Автовокзал) — “СНТ “Черемушки”) — 45 рублей;
— автобус 56 («Автопарк» (Южный микрорайон) — «Речной вокзал») — 45 рублей;
— автобус 58−1 («Поселок Березовка» — «Открытие») — 40 рублей;
— автобус 61 К-1 («Железнодорожный вокзал» — «Железнодорожный вокзал») — 33 рубля;
— автобус 61 С («Железнодорожный вокзал» — «Железнодорожный вокзал») — 35 рублей;
— автобус 68 («Завод “Балтимор” — “СНТ “Черемушки”) — 45 рублей;
— автобус 70 («Волочаевский городок» — «Дворец профсоюзов») — 40 рублей;
— автобус 71 («Торговый центр» (Южный микрорайон) — «Осиповка») — 45 рублей;
— автобус 73 («Красная речка» — «Театр драмы») — 45 рублей;
— автобус 75 («Волочаевский городок» — «Гостиница “Звездная” (Автовокзал)) — 40 рублей;
— автобус 81 («Индустриальный поселок» — «Северный микрорайон») — 45 рублей;
— автобус 82 («Ореховая сопка» — «Комсомольская площадь») — 45 рублей;
— автобус 83 и 83 П («Улица Калараша» — «Улица Калараша») — 45 рублей;
— автобус 85 («Картонно-рубероидный завод» — «МТЦ “Выборгский”) — 45 рублей;
— автобус 86 («Торговый центр» — «Пляж Индустриального района») — 35 рублей;
— автобус 87 («Торговый центр» — «Пляж Индустриального района») — 35 рублей;
— автобус 88 («СНТ “Черемушки” — “Уссурийский бульвар”) — 45 рублей;
— автобус 89 («Химфармзавод» — «Гостиница “Звездная” (Автовокзал)) — 45 рублей.
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ТРАМВАЯХ ХАБАРОВСКА
В Хабаровске работает три трамвайных маршрута:
— трамвай 1 («Химфармзавод» — «Железнодорожный вокзал»);
— трамвай 2 («Картонно-рубероидный завод» — «Железнодорожный вокзал»);
— трамвай 5 («Поселок Кирова» — «Железнодорожный вокзал»).
Стоимость проезда в трамваях Хабаровска одинаковая на всех маршрутах. Цена билета — 35 рублей.
ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В ТРОЛЛЕЙБУСАХ ХАБАРОВСКА
Тарифы на проезд в троллейбусах Хабаровска регулируются администрацией города. В краевой столице работает только два маршрута. Стоимость проезда в троллейбусах № 1 («Комсомольская площадь» — «Аэропорт») и троллейбусах № 2 («Аэропорт» — «Железнодорожный вокзал») составляет 35 рублей.
*Данные актуальны на январь 2024 года.