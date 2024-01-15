Стоимость проезда в общественном транспорте Хабаровска: тарифы, цены в автобусах, троллейбусах, трамваях

Общественный транспорт Хабаровска обслуживают 83 маршрута, из которых 78 — автобусные, три — трамвайные и два — троллейбусные. Минимальный тариф в городе составляет 33 рубля, а максимальный — 45 рублей. Средняя стоимость проезда — 42,37 рубля. Публикуем полный список тарифов на автобусах, троллейбусах и трамваях Хабаровска в 2024 году.