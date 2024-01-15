Российские банки вернут украденные мошенниками деньги по новым правилам

Также возврат денежных средств по заявлению предусмотрен, если кредитная организация не отправила клиенту уведомление о совершении перевода, который был осуществлён без его согласия или если человек потерял свою банковскую карту и ей воспользовались третьи лица. В последнем случае человеку пойдут навстречу, если он уведомил банк о происшествии и снятии денег. Если перевод был сделан за границу, то возврат произведут за 60 дней.