Российские банки вернут украденные мошенниками деньги по новым правилам

С 25 июля 2024 года в России начнёт работать новый закон о национальной платёжной системе, согласно которому банки должны будут проверять денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возвращать им украденные мошенниками деньги. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», документ был ранее одобрен президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. По информации РБК, для возврата денег необходимо подать соответствующее заявление.
— Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии. Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем, — рассказал в Центробанке.
— ЦБ собирает эту базу на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Все кредитные организации получают сведения из этой базы, — отметили Банке России.
Также возврат денежных средств по заявлению предусмотрен, если кредитная организация не отправила клиенту уведомление о совершении перевода, который был осуществлён без его согласия или если человек потерял свою банковскую карту и ей воспользовались третьи лица. В последнем случае человеку пойдут навстречу, если он уведомил банк о происшествии и снятии денег. Если перевод был сделан за границу, то возврат произведут за 60 дней.
Кроме того, согласно новому закону, банки смогут на два дня блокировать переводы своих клиентов на подозрительные счета и уведомлять об этом. Предполагается, что этого времени хватит чтобы человек принял решение для подтверждения или отказа в проведении операции, если поймёт, что находится под влиянием мошенников.
По последним данным Центробанка России, в третьем квартале 2023 года мошенники смогли украсть у банковских клиентов путем несанкционированных переводов 3,6 миллиарда рублей, из этой суммы банки вернули потерпевшим только 5,5% средств. В финансовой организации такой низкий уровень возврата связывает с высокой долей использования социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные.
К одному из механизмов, которые должны стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем, в ЦБ относят повышение финансовой ответственности банков, так как если организация не обеспечит выполнение дополнительных действий по защите клиента и допустит перевод средств на мошеннический счет из базы данных регулятора, ему придётся возместить клиенту похищенные деньги.