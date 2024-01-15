Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Омске и области ожидаются перебои в телевещании

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупредила омичей о перебоях в телевещании.

Сообщается, что 15—21 января 2024 года возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах:

Вольное, 17 января.

РТРС-1, РТРС-2 11:00 — 17:00.

Екатеринославка, 16 января.

РТРС-1, РТРС-2 11:00 — 17:00.

Омск, 15 января.

РТРС-1, РТРС-2 08:00 — 17:00.

Полтавка, 18 января.

РТРС-1, РТРС-2 11:00 — 17:00.

Шербакуль, 19 января.

РТРС-1, РТРС-2, Радио России 09:00 — 15:00.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — уточнили в РТРС.

При этом, как сообщается, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохой погоды.