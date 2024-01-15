В Омске и области ожидаются перебои в телевещании

Сообщается, что
Вольное, 17 января.
РТРС-1, РТРС-2 11:00 — 17:00.
Екатеринославка, 16 января.
РТРС-1, РТРС-2 11:00 — 17:00.
Омск, 15 января.
РТРС-1, РТРС-2 08:00 — 17:00.
Полтавка, 18 января.
РТРС-1, РТРС-2 11:00 — 17:00.
Шербакуль, 19 января.
РТРС-1, РТРС-2, Радио России 09:00 — 15:00.
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — уточнили в РТРС.
При этом, как сообщается, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохой погоды.