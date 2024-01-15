Устали дышать пылью. Группа активистов провела в Ташкенте флешмоб за чистый воздух

Тема некачественного воздуха недавно также обсуждалась на встрече посла США в Узбекистане Джонатана Хеника с журналистами. Он отметил, что каждый из узбекистанцев должен воспринимать эту проблему как личную, потому что она затрагивает всех. По его мнению, в первую очередь важно понять, что именно загрязняет воздух, и уже исходя из этого думать, какие меры и инвестиции необходимы для решения этой проблемы.