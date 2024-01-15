Устали дышать пылью. Группа активистов провела в Ташкенте флешмоб за чистый воздух

Группа известных личностей Ташкента сфотографировалась с плакатами в руках, содержащих надписи: «Соскучился по чистому воздуху», «Устал дышать пылью», «Где воздух?».
Репер Konsta процитировал на плакате строчку из своей песни «Не могу надышаться в эти дни». «Мало вам столько срубленных деревьев? Не наелись? Хватит!», — отметил Мираёр Эркинов.
«Уменьшить количество строек, не рубить деревья» — написал на своем плакате блогер Умид Гафуров, держащий его на фоне реконструируемого газетного корпуса. Экоблогер Мутабар Хушвактова, известная под ником Urikguli, призвала «поставить на заводы фильтры».
Фото с призывами активистов разошлись в соцсетях с хештегом #tozahavokerak.
На сегодняшний день ситуация с загрязнением воздуха в Ташкенте — тема № 1 для обсуждения. Советник министра экологии Расул Кушербаев заявил, что через несколько лет Ташкент, вероятно, столкнется с массовым оттоком своих жителей из-за качества воздуха. Он также сравнил ситуацию в узбекской столице и Дели, который не покидает тройку лидеров в мировом рейтинге городов с самой грязной атмосферой.
СМИ бдительно мониторят состояние атмосферы над столицей, публикации об этом стали регулярными. Простые горожане придумали немало собственных способов измерить качество воздуха. Результатами своих экспериментов они делятся в соцсетях.
Тема некачественного воздуха недавно также обсуждалась на встрече посла США в Узбекистане Джонатана Хеника с журналистами. Он отметил, что каждый из узбекистанцев должен воспринимать эту проблему как личную, потому что она затрагивает всех. По его мнению, в первую очередь важно понять, что именно загрязняет воздух, и уже исходя из этого думать, какие меры и инвестиции необходимы для решения этой проблемы.
Следом Миниэкологии опубликовало шесть основных причин, влияющих на загрязнение воздуха в столице. Ведомство также предложило перечень мер, которые должны решить проблему.