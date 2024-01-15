Прощание с главврачом нижегородской ГКБ № 7 Германом Гомозовым пройдет 16 января

Прощание с главным врачом нижегородской городской клинической больницы № 7 Германом Гомозовым состоится 16 января. Отпевание и гражданская панихида пройдет в актовом зале его родной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Герман Гомозов, руководивший ГКБ № 7 с 2012 года, ушел из жизни 14 января. Соболезнования в связи с невосполнимой утратой выразил губернатор Глеб Никитин.
— Герман Игоревич всю жизнь посвятил региональной медицине. В памяти коллег и пациентов он навсегда останется как настоящий профессионал, талантливый управленец, отзывчивый и неравнодушный человек. Эти качества очень важны при работе в таком крупном и значимом медицинском учреждении, — сказал Глеб Никитин.
Похоронят Германа Гомозова на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.