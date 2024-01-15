Прощание с главврачом нижегородской ГКБ № 7 Германом Гомозовым пройдет 16 января

— Герман Игоревич всю жизнь посвятил региональной медицине. В памяти коллег и пациентов он навсегда останется как настоящий профессионал, талантливый управленец, отзывчивый и неравнодушный человек. Эти качества очень важны при работе в таком крупном и значимом медицинском учреждении, — сказал Глеб Никитин.