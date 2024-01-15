В Свердловскую область придут резкое потепление и снегопады

В Свердловскую область придет долгожданное потепление. Однако вместе с ним в регионе пройдут снегопады. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбург».
— На предстоящей неделе в Свердловской области ожидается потепление. Температура воздуха вернется в пределы климатической нормы и будет даже несколько выше нее, — рассказал Пулин.
Так, В Екатеринбурге наконец завершится холодный период, а температура поднимется до −10 градусов. 15 января в области еще сохраниться порывистый ветер. А ближе к 18 числу на Среднем Урале ожидаются снегопады.
Пик потепления придется на 20 января. Столбики термометров поднимутся до отметки −10 градусов. Однако оно будет кратковременным. Следом за теплом в регион вновь вернется похолодание вместе со снегопадами. В Екатеринбурге с 15 на 21 января осадков не ожидается.