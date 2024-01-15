В Свердловскую область придут резкое потепление и снегопады

Пик потепления придется на 20 января. Столбики термометров поднимутся до отметки −10 градусов. Однако оно будет кратковременным. Следом за теплом в регион вновь вернется похолодание вместе со снегопадами. В Екатеринбурге с 15 на 21 января осадков не ожидается.