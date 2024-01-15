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Климатолог сообщил, какая погода будет в Ростове во второй половине января

Климатолог Иошпа рассказал, какую погоду ждать в Ростове-на-Дону во второй половине января.
Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 48% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во второй половине января будут небольшие морозы. Об этом в эфире регионального телеканала сообщил климатолог Александр Иошпа.

По словам специалиста, в Ростове и в регионе в целом ожидаются только небольшие морозы. Они сохранятся до 20 января. После чего в Ростовской области и Ростове начнется потепление. Специалист добавил, что в целом погода в январе будет чуть ниже климатической нормы.

Также показатели в конце января и начале февраля будет зависеть от сибирского антициклона. Если он усилится, то стоит готовиться к сильным морозам и утепляться.