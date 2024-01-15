Климатолог сообщил, какая погода будет в Ростове во второй половине января

По словам специалиста, в Ростове и в регионе в целом ожидаются только небольшие морозы. Они сохранятся до 20 января. После чего в Ростовской области и Ростове начнется потепление. Специалист добавил, что в целом погода в январе будет чуть ниже климатической нормы.