Климатолог сообщил, какая погода будет в Ростове во второй половине января

В Ростове-на-Дону во второй половине января будут небольшие морозы. Об этом в эфире регионального телеканала сообщил климатолог Александр Иошпа.
По словам специалиста, в Ростове и в регионе в целом ожидаются только небольшие морозы. Они сохранятся до 20 января. После чего в Ростовской области и Ростове начнется потепление. Специалист добавил, что в целом погода в январе будет чуть ниже климатической нормы.
Также показатели в конце января и начале февраля будет зависеть от сибирского антициклона. Если он усилится, то стоит готовиться к сильным морозам и утепляться.