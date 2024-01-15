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Азис и Мишель: какие имена получили новорожденные омичи с начала 2024 года

Девочек по-прежнему чаще всего называют Софиями. А вот самым популярным среди мальчиков неожиданно стало имя Михаил.

В реестре ЗАГС появилась информация о самых необычных и популярных именах, которыми родители назвали новорожденных в начале 2024 года.

Самыми редкими мужскими именами оказались Имрон, Савва, Федор, Анвар и Азис. Женскими — Эвелина, Мишель, Валентина, Мелек и Стефания.

Среди самых распространенных имен среди мальчиков с начала нового года стали Михаил (15 новорожденных), Роман (9 новорожденных), Тимофей (9 новорожденных), Мирон (9 новорожденных) и Константин (8 новорожденных).

Девочек чаще всего называли София (12 новорожденных), Василиса (11 новорожденных), Алиса (10 новорожденных), Ева (8 новорожденных) и Анна (7 новорожденных).