Врач БК «Парма» спас пассажира самолета Москва — Красноярск

«Во время инцидента мы сидели на последнем ряду самолета вместе с главным тренером “Пармы-М” Антоном Катаевым. В нашу сторону направлялся мужчина с середины салона, передвигался он с большим трудом. Не дойдя до нас около двух рядов, он упал. Мы быстро подбежали к нему, он был бледный, но в сознании», — приводит пресс-служба БК «Парма» слова Леонида Сироткина.