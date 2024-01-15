Врач БК «Парма» спас пассажира самолета Москва — Красноярск

«Во время инцидента мы сидели на последнем ряду самолета вместе с главным тренером “Пармы-М” Антоном Катаевым. В нашу сторону направлялся мужчина с середины салона, передвигался он с большим трудом. Не дойдя до нас около двух рядов, он упал. Мы быстро подбежали к нему, он был бледный, но в сознании», — приводит пресс-служба БК «Парма» слова Леонида Сироткина.
Упавший мужчина сказал врачу, что чувствует себя очень плохо. Тогда Леонид Сироткин с Антоном Катаевым положили его на свои сиденья и подняли ноги мужчины вверх. Вскоре стюардессы принесли балон с кислородом и тонометр. Давление у мужчины было 90 на 50.
«На фоне оксигенотерапии состояние пассажира стало улучшаться, давление поднялось до 100 на 60. Напоили его горячим сладким чаем и посадили на пассажирское место. Потом я периодически измерял его давление, оно нормализовалось до 110 на 60. Мужчина и сам отметил улучшение своего состояния», — рассказал Леонид Сироткин.
Он посоветовал мужчине пройти необходимые обследования.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пермский врач возглавил министерство в Тамбовской области. Также «ФедералПресс» рассказывал об уникальных операциях, которые выполнили прикамские хирурги. Так, впервые в истории Пермского края специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова выполнили трансплантацию сердца: донор спас три жизни. Чуть раньше в этом же центре кардиохирурги впервые в мире вживили искусственный желудочек сердца трехлетней пациентке.