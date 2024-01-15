В Пермском крае завершается период аномально холодной погоды

После двух недель периода аномально холодной погоды в Пермский край придет потепление. Синоптики прогнозируют погоду теплее нормы на 3−4 градуса на юге края региона, на 5−6 градусов — на севере.
В ГИС центре ПГНИУ пояснили, наступившая неделя принесет снегопады: количество осадков ожидается выше нормы на севере края, где снегопады пройдут в среду и в конце недели. Интенсивное поступление теплых масс воздуха повысит температуру до −3…-8 градусов.
В Перми днем 15 января еще будет прохладно, столбик термометра приблизится к отметке −14…-15 градусов. К вечеру 16 января впервые с начала месяца температура воздуха превысит отметку −10 градусов: завершится длившийся 17 суток аномально холодный период.
К концу рабочей недели возможно кратковременное похолодание до −17…-19 градусов, но уже в входные температура воздуха приблизится к отметке −5 градусов и выше, пройдут обильные снегопады.