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Белорусский врач сказала, какие продукты увеличивают риск инсульта

Белорусский врач назвала еду, увеличивающую риск инсульта.
Источник: Комсомольская правда

Доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных и нейрохирургических болезней Белорусского государственного медицинского университета Эмилия Сидорович сказала sb.by, какие продукты увеличивают риск инсульта.

Прежде всего специалист назвала обработанные продукты — фастфуд.

— Такие продукты содержат более высокий уровень соли, жира и сахара, которые способствуют повышению артериального давления, а также увеличивают риск ожирения.

А вот предотвратить или совладать с уже имеющейся гипертонией поможет диета с высоким содержанием фруктов и овощей, а также цельнозерновых, полезных жиров.

Отказаться же при гипертонии стоит от сладких напитков, тортов и пирожных, кондитерских изделий с трансжирами, снизить до минимума употребление красного и обработанного мяса с насыщенными жирами и натрием. Важно учесть и низкое содержание соли.

— Если вы предрасположены к высокому кровяному давлению и потребляете много соли, вам будет трудно контролировать артериальное давление, а гипертония, как мы уже говорили, часто становится причиной инсульта, — говорит специалист.

Чтобы похудеть с учетом имеющихся гипертонии и сахарного диабета, стоит перейти хотя бы временно на обезжиренную «молочку».

— Правильное питание нужно совмещать с регулярной физической активностью — это хорошая профилактика атеросклероза, — добавила Эмилия Сидорович.

здоровье