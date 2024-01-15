Белорусский врач сказала, какие продукты увеличивают риск инсульта

Доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных и нейрохирургических болезней Белорусского государственного медицинского университета Эмилия Сидорович сказала sb.by, какие продукты увеличивают риск инсульта.
Прежде всего специалист назвала обработанные продукты — фастфуд.
— Такие продукты содержат более высокий уровень соли, жира и сахара, которые способствуют повышению артериального давления, а также увеличивают риск ожирения.
А вот предотвратить или совладать с уже имеющейся гипертонией поможет диета с высоким содержанием фруктов и овощей, а также цельнозерновых, полезных жиров.
Отказаться же при гипертонии стоит от сладких напитков, тортов и пирожных, кондитерских изделий с трансжирами, снизить до минимума употребление красного и обработанного мяса с насыщенными жирами и натрием. Важно учесть и низкое содержание соли.
— Если вы предрасположены к высокому кровяному давлению и потребляете много соли, вам будет трудно контролировать артериальное давление, а гипертония, как мы уже говорили, часто становится причиной инсульта, — говорит специалист.
Чтобы похудеть с учетом имеющихся гипертонии и сахарного диабета, стоит перейти хотя бы временно на обезжиренную «молочку».
— Правильное питание нужно совмещать с регулярной физической активностью — это хорошая профилактика атеросклероза, — добавила Эмилия Сидорович.