Власти Перми сообщили об опасности частных крещенских купелей

«Вблизи купелей оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. В специально оборудованных купелях будет обустроен сход в воду, обеспечено дежурство спасателей и медиков. Откажитесь от купания в самостоятельно организованных частными лицами купелях и не забывайте про правила безопасности», — говорится в telegram-канале администрации Перми.
Официальные купели оборудуют в Свердловском и Мотовилихинском районах города:
- ул. Пристанционная, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря) с 00:00 до 05:00 19 января;
- ул. 1-я линия, 53 (около Пермского Богоявленского мужского монастыря) с 21:00 18 января до 22:00 19 января;
- Мотовилихинский пруд (за мужским монастырем) с 21:00 18 января до 15:00 19 января.