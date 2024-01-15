Власти Перми сообщили об опасности частных крещенских купелей

В Перми в ночь на 19 января подготовят три места для купаний в Крещение Господне. Здесь будут работать спасатели, а также теплые помещения для переодевания. Окунаться в воду в частных купелях мэрия не советует.