Народные приметы на 16 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

16 января православные вспоминают святого пророка Малахия и мученика Гордия, в народном календаре — Гордеев день. У наших предков дата считалась самым опасным днем Святок. Чтобы не навлечь беду на себя и близких, в старину люди соблюдали множество запретов. Некоторые из них касались привычных дел — работы, уборки, общения с окружающими.
Народные приметы на 16 января: что нельзя делать
Самым осуждаемым грехом Гордеева дня на Руси считалась гордыня. По этой причине наши предки не хвастались своими успехами или богатствами. Считалось, что нарушивший запрет в скором времени лишится всего хорошего, что есть в его жизни.
Из-за разгула нечисти 16 января в старину было не принято уходить далеко от дома. Особо опасными в это время считались леса и водоемы. Посещение малознакомых мест также было нежелательным.
Если верите в приметы, постарайтесь отложить на более удачный момент любые поездки, от которых можно отказаться. Есть риск стать жертвой грабителей или аферистов.
Работать в этот день также не стоит, во всяком случае, после обеда. Ослушавшись, не удивляйтесь болезням, с которыми столкнетесь в ближайшее время.
Гордеев день решительно не подходит для новых нарядов. Для выхода на улицу лучше выбрать вещи, в которых вы уже где-то появлялись. Существовало поверье, что надетые 16 января обновки долго не прослужат. Более того, позавидовав вам, окружающие сглазят вас, сами того не желая.
Считалось, что в этот день нельзя заниматься уборкой. Вместе с мусором и пылью ваш дом может покинуть благополучие. На место мира и достатка придут ссоры и нищета.
Собираясь ужинать, постарайтесь не садиться на углу стола: эта примета сулит одиночество не только юным девушкам, но и замужним женщинам. После трапезы следует убрать грязную посуду, чтобы в семье никто не болел.
В общении с окружающими избегайте сплетен и сквернословия, тогда нечистая обойдет ваш дом стороной. Постарайтесь не выяснять отношения с людьми, чтобы не поругаться на всю жизнь. Человек может обидеться на претензии и прекратить с вами любые коммуникации.
Двери и окна 16 января стоит держать закрытыми. Злые духи могут проникнуть в жилище даже через небольшое отверстие. Если нечисть подселится к вам, можно попрощаться со спокойным сном.
Народные приметы на 16 января: что можно делать
Гордеев день в старину считался опасным не только для людей, но и для животных. Согласно поверьям, 16 января на скотину нападает нечисть. Голодные ведьмы могут задоить коров до смерти. Чтобы этого не случилось, хозяева читали специальные заговоры и вешали над входом в коровник свечу. С просьбой присмотреть за животными они обращались к Домовому.
Хорошей приметой на Руси считалось подать на стол блюдо из творога. Угостить им следовало всех членов семьи, тогда они не будут болеть целый год.
Чтобы в доме был мир и покой, женщины готовили особый пирог для своих близких. В тесто они добавляли три вида муки: свою, взятую у соседей и освященную в церкви. Накормив мужа и ребенка, хозяйки обязательно оставляли кусочек для Домового.
Незамужние девушки в этот день умывались водой, полученной из снега. Они считали, что эта процедура поможет им сохранить молодость и красоту, став привлекательнее для противоположного пола.
Существовал у наших предков и обряд, связанный с лечением недугов. Заболевший человек должен был надеть сорочку задом наперед. Затем ее нужно было окропить святой водой, снять и сжечь в печи. Считалось, что огонь уничтожит хворь.
Приметы о погоде на 16 января
Хорошей приметой в старину считалась метель: по наблюдениям наших предков, 16 января она сулила щедрый урожай меда. Если на ночном небе видна дымка, скоро придут морозы. Яркие звезды указывают на то, что следующий день будет ясным.
Именинники 16 января
16 января именины отмечают Ирина и Гордей.