Народные приметы на 16 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

Гордеев день в старину считался опасным не только для людей, но и для животных. Согласно поверьям, 16 января на скотину нападает нечисть. Голодные ведьмы могут задоить коров до смерти. Чтобы этого не случилось, хозяева читали специальные заговоры и вешали над входом в коровник свечу. С просьбой присмотреть за животными они обращались к Домовому.