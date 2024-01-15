Вода на замке: жильцы дома в центре Владивостока страдают от работы кафе

Как говорят жильцы, в бомбоубежище дома произошёл порыв трубы. Руководство предприятия общественного питания не занимается решением проблемы, а, по словам проживающих, в конце рабочего дня предпочитает просто закрутить вентиль. Это происходит без каких-либо предупреждений — в итоге все жители дома, сроеди которых много людей преклонного возраста и детей, остаются без воды.