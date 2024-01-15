Вода на замке: жильцы дома в центре Владивостока страдают от работы кафе

Жители дома на Океанском проспекте во Владивостоке попали в сложную ситуацию: кафе, которое занимает помещение бомбоубежища здания, имеет полный доступ к общедомовым сетям, чем доставляет неудобства проживающим. По словам жильцов, хозяева заведения не торопятся устранять образовавшуюся в трубе течь, а вместо этого, как предположили собеседники агентства, просто перекрывают вентиль, чем лишают людей холодной воды, сообщает ИА PrimaMedia.
Как говорят жильцы, в бомбоубежище дома произошёл порыв трубы. Руководство предприятия общественного питания не занимается решением проблемы, а, по словам проживающих, в конце рабочего дня предпочитает просто закрутить вентиль. Это происходит без каких-либо предупреждений — в итоге все жители дома, сроеди которых много людей преклонного возраста и детей, остаются без воды.
Жительница дома Татьяна рассказывает, что эта ситуация длится уже более пяти лет. В кафе периодически происходят пожары, но проверки различных ведомств не приносят результата. От управляющей компании жители пока тоже не увидели активных действий по решению проблемы.
«Дом на Океанском проспекте жилой, а порыв произошёл на общедомовом имуществе. Это означает, что его должна устранить УК. Но доступ к коммуникациям обязан обеспечить собственник. Что конкретно в этом доме, мы пока не знаем», — отметили в пресс-службе.
После обращения редакции в администрацию города, специалисты пообещали направить соответствующий запрос в Управляющую компанию Ленинского района. Корр. ИА PrimaMedia также попытался связаться с УК и Государственной жилищной инспекцией Приморского края для разъяснения ситуации, но в обеих организациях на звонки никто не ответил.