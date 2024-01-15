Коммунальных диверсантов выявил волгоградский общественник

«Согласен, что “Концессии теплоснабжения” виноваты, что коммуникации не готовы к зиме и из-за этого случаются порывы. Но кто виноват, когда технологические нарушения устраненч и тепло в дома пошло, а до квартир дойти не может? И я вам скажу, как я это вижу. Беда в том, что в управляющих компаниях один слесарь на 50−70 домов. Это диверсия чистой воды», — высказывает свое мнение общественник.