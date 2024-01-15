Коммунальных диверсантов выявил волгоградский общественник

Блогер, правозащитник, лидер общественного движения «Активный Волгоград» Алексей Ульянов задался вопросом — в чем причина коммунальных аварий, сотрясающих в посленовогодние дни областной центр. И пришел к выводу — действуют коммунальные диверсанты.
«Согласен, что “Концессии теплоснабжения” виноваты, что коммуникации не готовы к зиме и из-за этого случаются порывы. Но кто виноват, когда технологические нарушения устраненч и тепло в дома пошло, а до квартир дойти не может? И я вам скажу, как я это вижу. Беда в том, что в управляющих компаниях один слесарь на 50−70 домов. Это диверсия чистой воды», — высказывает свое мнение общественник.
То же, раскрывает схему активист, касается и дворников: есть такое понятие — летучие бригады. Как только поступает жалоба в Госжилинспекцию, таких работников бросают на участок и наводят там порядок. Пока жалоб нет — нет и нормальной работы. И разобраться в этом, по предложению волгоградца, должны соответствующие структуры, вплоть до возбуждения уголовных дел. Ранее глава Котовского района открыто признал срыв сроков строительства водовода Филино-Котово.