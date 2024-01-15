Власти Калининграда: каждая школа сама решает, проводить ли экзамены в 10-е классы

Индивидуальный отбор включает в себя «проведение анализа уровня знаний по обязательным и профильным предметам», который позволит «определить уровень готовности обучающихся к обучению в профильных классах и классах с углубленным изучением отдельных предметов», отмечается в ответе на информационный запрос. При этом необходимость проведения анализа уровня знаний устанавливается школой самостоятельно, правила отбора публикуются на сайте организации не позднее чем за 30 календарных дней до его начала.