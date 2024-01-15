Фонд Казанского Кремля пополнился уникальным изданием Священного Корана XIX века

(Город Казань KZN.RU, 15 января). В музее-заповеднике «Казанский Кремль» появился редкий экспонат — Священный Коран XIX века. Он был напечатан в столице РТ в 1803 году.
Уникальное издание было создано в типографии Императорской Казанской гимназии, его выпустили в двух форматах. Двухтомное оформление было более крупного размера, а компактное десятитомное предназначалось для детей.
Каждый из форматов издавался тиражом в одну тысячу единиц. Отдельный том издания 1803 года хранится в фонде в полной сохранности и оригинальном переплете, сообщает пресс-служба музея-заповедника.