Не поминай лихо: приметы на Гордеев день 16 января

Во вторник, 16 января, по народному календарю отмечают Гордеев день. «Клопс» собрали приметы, связанные с этой датой.
Не принято было в этот день хвастаться и гордиться, а также надевать обновки. Не стоит на Гордея доить скотину в присутствии посторонних, и ходить в лес и на водоёмы, чтобы избежать встречи с нечистой силой. Запрещено упоминать потустороннее в разговорах — злые духи могут воспринять это как приглашение.
Приметы, связанные с погодой:
- Если днём идёт снег, то ночью будет сильный мороз.
- Солнце село в тучу — к снегопаду.
- Увидеть вблизи деревни или города зайцев — к холодам.
- Иней на ветках обещает ясный день.
- Звёзды яркие и мигают — ждите солнечной погоды.