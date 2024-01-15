Не поминай лихо: приметы на Гордеев день 16 января

Не принято было в этот день хвастаться и гордиться, а также надевать обновки. Не стоит на Гордея доить скотину в присутствии посторонних, и ходить в лес и на водоёмы, чтобы избежать встречи с нечистой силой. Запрещено упоминать потустороннее в разговорах — злые духи могут воспринять это как приглашение.