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Не поминай лихо: приметы на Гордеев день 16 января

Не стоит говорить о потусторонних силах.
Мурманск
Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 16 января, по народному календарю отмечают Гордеев день. «Клопс» собрали приметы, связанные с этой датой.

Не принято было в этот день хвастаться и гордиться, а также надевать обновки. Не стоит на Гордея доить скотину в присутствии посторонних, и ходить в лес и на водоёмы, чтобы избежать встречи с нечистой силой. Запрещено упоминать потустороннее в разговорах — злые духи могут воспринять это как приглашение.

Приметы, связанные с погодой:

  • Если днём идёт снег, то ночью будет сильный мороз.
  • Солнце село в тучу — к снегопаду.
  • Увидеть вблизи деревни или города зайцев — к холодам.
  • Иней на ветках обещает ясный день.
  • Звёзды яркие и мигают — ждите солнечной погоды.