Погоду в Челябинской области в ближайшие сутки назвали потенциально опасной

Во вторник в регионе удержится переменная облачность, на крайнем западе ожидается небольшой снег, в отдельных районах — слабые метели. Ветер юго-западный, южный 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 16 января будет минус 18−23, в низинах — до 28 градусов, завтра днем минус 13−18, в горах — 7−12.