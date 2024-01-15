Погоду в Челябинской области в ближайшие сутки назвали потенциально опасной

Этот уровень по классификации Гидрометцентра России означает «погода потенциально опасна».
«Основание: местами метели. Период предупреждения: с 20 часов 15 января до 20 часов 16 января», — следует из Прогностической карты предупреждений по УрФО.
Во вторник в регионе удержится переменная облачность, на крайнем западе ожидается небольшой снег, в отдельных районах — слабые метели. Ветер юго-западный, южный 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 16 января будет минус 18−23, в низинах — до 28 градусов, завтра днем минус 13−18, в горах — 7−12.
Предварительно, ночью 17 января прогнозируется минус 15−20, днем в среду будет минус 9−14, на крайнем западе и крайнем севере — 8−13 ночью до минус 5 днем. Порывы ветра до 14−16 м/с, преимущественно без осадков.
Ночью 18 января ожидается минус 12−17, днем в четверг — минус 7−12, небольшой снег, в западной половине — умеренный.