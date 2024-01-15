Будет сухо и тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Узгидромет рассказал, какая погода будет в Узбекистане в ближайшие дни — с 15 по 19 января.
15 января на территорию Узбекистана вторглась влажная и относительно холодная воздушная масса. Поэтому по регионам республики местами дожди и снег, в горах снег, местами сильный.
Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области погода без осадков. По пустынной зоне возможно усиление ветра до 13−18 м/с. Температура воздуха днем 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, по северу 3−8 градусов мороза.
16 января небольшие осадки в виде дождя и снега сохранятся лишь по центральным, восточным районам и горным районам республики. По остальной территории Узбекистана будет наблюдаться погода без осадков. Температура воздуха в большинстве районов ночью понизится до 0−5 градусов мороза, днем составит 2−7 градусов тепла, по северу ночью 8−13 градусов мороза, днем 0−5 градусов мороза.
До конца рабочей недели по всему Узбекистану ожидается сухая погода, температура воздуха в ночные часы составит 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем ожидается постепенное повышение до 8−13 градусов тепла.
Ташкент
Сегодня, 15 января, — временами дождь или снег. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха — от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
16 января — временами ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром возможен туман. Температура ночью 1−3 градуса мороза, днем 2−4 градуса тепла.