Будет сухо и тепло. Синоптики рассказали о погоде на неделю

16 января небольшие осадки в виде дождя и снега сохранятся лишь по центральным, восточным районам и горным районам республики. По остальной территории Узбекистана будет наблюдаться погода без осадков. Температура воздуха в большинстве районов ночью понизится до 0−5 градусов мороза, днем составит 2−7 градусов тепла, по северу ночью 8−13 градусов мороза, днем 0−5 градусов мороза.