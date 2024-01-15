В мэрии Омска сообщили о возобновлении горячего питания в 9 школах

Ситуацию со школьным горячим питанием прокомментировали в омском департаменте образования. Вопрос возник после зимних каникул, когда 9 школ Омска из-за смены поставщиков оказались без горячего питания.
Тогда детей перевели на сокращенный учебный день. Однако с 15 января ситуация нормализовалась. Как заявили в департаменте мэрии Омска, во всех школах организовано горячее питание по утвержденному меню, порции соответствуют технологическим картам.
— Ведется необходимая документация, имеется бракеражный журнал, в котором отмечено качество приготовленной пищи. Осуществляется контроль приготовления пищи со стороны родителей. С меню можно ознакомиться на сайте общеобразовательного учреждения и на стенде в столовой, — отметили в департаменте.
Также в мэрии сообщили, что каждый родитель может принять участие в контроле питания и лично оценить качество завтраков и обедов. Для этого нужно обратиться к директору соответствующего образовательного учреждения.