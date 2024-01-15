Газманов, Бьянка и «Винтаж»: какие звезды приедут в Самару в феврале 2024 года

Популярный исполнитель русского шансона, заслуженный артист РФ, собирает своих поклонников в Самарской филармонии. Секрет успеха Сергея Трофимова — в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением, рассказать простыми словами о самом глубоком, сложном, но знакомом каждому: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе.