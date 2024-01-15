Газманов, Бьянка и «Винтаж»: какие звезды приедут в Самару в феврале 2024 года

Этой зимой в Самару с гастролями в основном приедут поп-звезды разной величины. Поклонникам рок-н-ролла и рэпа придется смиренно ждать весны. Расскажем, какие артисты приедут в Самару в феврале 2024 года.
Сергей Трофимов.
Когда: 5 февраля, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 1400 — 5000 ₽
Популярный исполнитель русского шансона, заслуженный артист РФ, собирает своих поклонников в Самарской филармонии. Секрет успеха Сергея Трофимова — в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением, рассказать простыми словами о самом глубоком, сложном, но знакомом каждому: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе.
Концерт Бьянки в Самаре 7 февраля 2024
Когда: 7 февраля, 20.00.
Где: «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15).
Билеты: 1600 — 25 600 ₽
Некогда популярная белорусская исполнительница русского народного R&B Бьянка тряхнет стариной в «Максимилиансе» и споет «Про лето» и «Были танцы». Концерт 18+.
Концерт группы «Винтаж» в Самаре 17 февраля 2024
Когда: 17 февраля, 19.00.
Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).
Билеты: 2500 — 7000 ₽
Каждое шоу группы «Винтаж» — это потрясающая энергетика, сексуальность и харизма солистки Анны Плетневой, сумасшедший драйв, микс музыки и танца, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя! Концерт 18+.
Евгений Дятлов.
Когда: 18 февраля, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 2000 — 4500 ₽
Концерт Евгения Дятлова (12+) — это всегда долгожданный праздник для преданных поклонников его музыкального творчества и откровение для тех, кто знает артиста лишь по работам в театре, кино и телесериалах.
Ева Власова.
Когда: 22 февраля, 19.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 1500 — 4500 ₽
Каждая песня Евы Власовой — это история, основанная на реальных событиях. Самарцев ждет концерт (12+) с хитами, который зал знает наизусть: «Моя артистка», «Somebody», «Танцуй вопреки», «Бывшая», «Тихая гавань».
Концерт Олега Газманова в Самаре 25 февраля 2024
Когда: 25 февраля, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 2000 −5 000 ₽
Очередной приезд Олега Газманова в Самару приурочен к 55-летию его творческого пути. В далеком 1968 году был написан его первый хит «Белый снег». Вместе с заслуженным артистом России на сцену в Самаре выйдет группа «Эскадрон». Концерт 6+.
Концерт группы «Фабрика» в Самаре 28 февраля 2024
Когда: 28 февраля, 20.00.
Где: «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15).
Билеты: 1500−21600 ₽
«Девушки фабричные» наконец-то доберутся до «Максимилианса». Прекрасный герлз-бэнд исполнит новые песни и любимые хиты со времен шоу «Фабрика звезд». Споют «Про любовь», «Романтику», «Зажигаем огоньки» и «Мама, не виноватая я». Концерт 18+.