SHAMAN лично поздравил с Новым годом маленького иркутянина, танцевавшего на его концерте

SHAMAN лично поздравил с Новым годом мальчика, который танцевал на его концерте в Иркутске. Напомним, харизматичный ребенок исполнил танец под песню «Я русский». Тогда на него обратили внимание многие зрители зала, а также сам певец. После мать мальчика отмечала, что во время концерта исполнитель передал ее сыну через охрану фотографию с автографом и футболку, но мальчик расстроился, так как хотел, чтобы певец лично с ним пообщался.
Как рассказал «Газете.Ru» руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский, певец позвонил ребенку по видеосвязи в канун Старого Нового года и поздравил с прошедшими праздниками. Также Ярослав отправил мальчику подарок: брелок, свое фото с автографом, толстовку, кепку и шоппер с надписью «Я русский». SHAMAN пожелал мальчику и его семье всего наилучшего, здоровья и счастья.