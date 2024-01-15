SHAMAN лично поздравил с Новым годом маленького иркутянина, танцевавшего на его концерте

SHAMAN лично поздравил с Новым годом мальчика, который танцевал на его концерте в Иркутске. Напомним, харизматичный ребенок исполнил танец под песню «Я русский». Тогда на него обратили внимание многие зрители зала, а также сам певец. После мать мальчика отмечала, что во время концерта исполнитель передал ее сыну через охрану фотографию с автографом и футболку, но мальчик расстроился, так как хотел, чтобы певец лично с ним пообщался.