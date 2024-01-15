Синоптики назвали точную погоду в Новосибирске на Крещение 19 января

К концу рабочей недели в Новосибирске ожидается потепление. Стал известен прогноз погоды на Крещение 19 января. Температура воздуха начнет расти в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске» со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.