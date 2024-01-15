Синоптики назвали точную погоду в Новосибирске на Крещение 19 января

К концу рабочей недели в Новосибирске ожидается потепление. Стал известен прогноз погоды на Крещение 19 января. Температура воздуха начнет расти в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске» со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.
По данным синоптика, вечером 18 января в Новосибирске сохранится морозная погода без осадков. По области вечером температура воздуха ожидается в пределах −21…-25 градусов.
«Ночью в Новосибирске столбик термометра опустится до −27 градусов, но после часу ночи температура начнет расти. К утру 19-го января ожидается ослабление мороза в пределах до −18 градусов с повышением в течение для до −14…-16 градусов. Осадков не ожидается», — рассказала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске ожидается очередное похолодание до −28 градусов.