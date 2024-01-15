Метеоролог КФУ предупредил казанцев о новых снегопадах

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РФ, на этой неделе в Казани ожидаются интенсивные осадки. Если прогноз сбудется, то за неделю на город может обрушиться половина месячной нормы снега. Представитель КФУ пояснил, что если за сутки выпадает от 10 миллиметров снега, то такой снегопад считается сильным.