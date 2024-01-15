В Перми закрыли музей роботов-трансформеров

Первыми на это обратили внимание в Ura.ru.



«Музей временно приостанавливает свою деятельность. По завершении 14 января 2024 года музей закроется на три года», — сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».



В декабре 2023 года музей роботов-трансформеров объявил на выкуп коллекции сбор 300 тыс. руб. Ранее часть собранных экспонатов арестовали судебные приставы. ГУ ФССП России по Пермскому краю сообщало, что игрушки были арестованы из-за долга руководителя Андрея Журавлева в 2 млн руб. Господину Журавлеву удалось собрать 81,5 тыс. руб.