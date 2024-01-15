Температурный контраст: какая погода будет на Крещение 2024 в Самаре

В Самаре верующие уже на этой неделе будут отмечать Крещение. В ночь с 18 по 19 января 2024 года многие по традиции пойдут окунаться в ледяную воду. Обычно в праздничную ночь заметно холодает — ударяют так называемые крещенские морозы. Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на Крещение 19 января 2024 года.