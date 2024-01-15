Температурный контраст: какая погода будет на Крещение 2024 в Самаре

В Самаре верующие уже на этой неделе будут отмечать Крещение. В ночь с 18 по 19 января 2024 года многие по традиции пойдут окунаться в ледяную воду. Обычно в праздничную ночь заметно холодает — ударяют так называемые крещенские морозы. Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на Крещение 19 января 2024 года.
По данным Приволжского УГМС, в Крещенскую ночь, как по заказу, в Самаре ударит мороз. Столбик термометра опустится до −15…-20 градусов. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 8−13 м/с. А вот днем 19 января «потеплеет» до −5…-10 градусов. Ветер сохранится, может пойти небольшой снег.
Иные, более оптимистичные данные дает сервис Gismeteo.ru. По его информации, ночь на 19 января в Самаре будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит −11…-12 градусов. Днем в Самаре ожидается до −2…-5 градусов. Вечером, возможно, пойдет мокрый снег. Весь день будет дуть ветер силой 6−11 м/с.