Известный белорусский фотограф Владимир Парфенок умер в 65 лет

Ушел из жизни известный белорусский фотограф Владимир Парфенок. Об этом сообщили друзья фотографа в соцсетях.
Владимиру Парфенку 28 сентября 1958 года исполнилось 65 лет, он родился в Острино Гродненской области. Окончил химфак БГУ и 9 лет проработал на «Интеграле» в должности инженера-технолога. Параллельно увлекался фотографией и в итоге уволился с завода, чтобы заниматься только фотоискусством.
Парфенок был участником многочисленных выставок и в Беларуси, и за рубежом, а также одним из основателей и руководителей галереи визуальных искусств NOVA, создателем и редактором белорусского фотографического веб-альманаха Photoscope.by, преподавателем Школы фотографии в Минске. Парфенок был сторонником аналоговых технологий и ручной печати. Последнее время работал в Центре современных искусств.
Работы Парфенка есть в коллекциях Национальной библиотеки Беларуси, Национального художественного музея, Национального центра современных искусств, Мемориального музея-мастерской Заира Азгура. Также его работы хранятся в музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге и в Королевской библиотеке Копенгагена.