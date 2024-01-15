Известный белорусский фотограф Владимир Парфенок умер в 65 лет

Парфенок был участником многочисленных выставок и в Беларуси, и за рубежом, а также одним из основателей и руководителей галереи визуальных искусств NOVA, создателем и редактором белорусского фотографического веб-альманаха Photoscope.by, преподавателем Школы фотографии в Минске. Парфенок был сторонником аналоговых технологий и ручной печати. Последнее время работал в Центре современных искусств.