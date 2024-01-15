В период проведения «Игр будущего» ограничат движение по некоторым улицам

(Город Казань KZN.RU, 15 января). В период проведения в Казани международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» по некоторым улицам города ограничат движение транспорта.
На участке дороги по улице Абдуллы Бичурина от здания № 46 по ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима ограничение движения транспортных средств будет действовать в период с 17 по 23 февраля.
Также в период с 22 по 27 февраля движение ограничат по местным проездам по периметру Казанского цирка (площадь Тысячелетия, 2): от Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковочной зоны на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона Казани (ул. Ташаяк, 2а), включая часть указанной парковочной зоны до спуска в подземный пешеходный переход.
На участке автомобильной дороги по улице Хади Такташа от ул. Спартаковской до ул. Марселя Салимжанова, а также на заездных карманах по левой стороне ул. Марселя Салимжанова перед зданием ИТ-парк им. Башира Рамеева ограничат движение транспортных средств с 21 февраля по 1 марта.
Данные ограничения не коснутся транспортных средств, оборудованных специальными пропусками по форме, определяемой АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Ранее KZN.RU сообщал, что на заседании оргкомитета по подготовке и проведению международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» утвердили спортивную программу состязаний и объекты их проведения.