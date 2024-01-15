В период проведения «Игр будущего» ограничат движение по некоторым улицам

Также в период с 22 по 27 февраля движение ограничат по местным проездам по периметру Казанского цирка (площадь Тысячелетия, 2): от Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковочной зоны на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона Казани (ул. Ташаяк, 2а), включая часть указанной парковочной зоны до спуска в подземный пешеходный переход.