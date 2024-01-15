В Волгоградской области ожидается потепление с дождями и снегом

В Волгоградской области после тридцатиградусных морозов ожидается потепление. По прогнозам синоптиков регионального Гидрометцентра, уже 16 января воздух прогреется до +3 градусов. Вместе с теплом придут дожди со снегом. О том, какой будет погода во вторник, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском ЦГМС.
— Местами небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь со снегом. Утром и днем в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах местами снежные заносы, гололедица, — предупреждают синоптики.
Ветер не такой ледяной, но порывы достигнут 20 метров в секунду. На территории области ночью ожидается −2…-7º, днем −2…+3º. В Волгограде ночью будет −3…-5º, днем +1…+3º.