На форуме «Малая родина — сила России» обсудили значимость муниципального уровня власти

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию, и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому что за это заплатят или похвалят, а потому что так велит сердце», — сказал Кириенко.