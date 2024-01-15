БГТУ будет готовить специалистов по проектированию и эксплуатации дронов

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Белорусский государственный технологический университет собирается открыть актуальное направление подготовки специалистов в 2024 году, заявил ректор вуза Игорь Войтов.
Ожидается, что специальность будет называться «проектирование, строительство, эксплуатация беспилотных систем». На данный момент в республике есть 15 компаний по производству дронов.
«Мир шаг за шагом движется к использованию беспилотных систем на наземном, морском и речном транспорте. Беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта используются для предотвращения лесных пожаров, оценки состояния лесного фонда, в землеустройстве, для изучения состояния линий электропередач, трубопроводов, состояния дорог и так далее», — цитирует Войтова пресс-служба университета.
Ректор напомнил, что вуз уже четыре года ведет работу по подготовке профильных специалистов в рамках повышения квалификации. Данное направление пользуется большим спросом.
Сотрудничество с РФ
По словам Войтова, у БГТУ имеются договоры с Московским авиаинститутом и Казанским Национальным исследовательским техническим университетом имени А. Н. Туполева. Ожидается, что российские коллеги помогут на начальном этапе.
Ректор БГТУ предупредил абитуриентов, что при поступлении им нужно будет сдавать физику и математику. Он уточил, что к открытию специальности вуз готовился три года.
В марте-апреле БГТУ вместе с посольством РФ и представительством Россотрудничества собирается провести Международный молодежный форум по беспилотной технике. Его цель — привлечь молодежь и продемонстрировать применение дронов в гражданской сфере.