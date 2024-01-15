Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на вторник

Кратковременный снег прогнозируется ночью только местами, днем — преимущественно без осадков. Ночью температура будет находиться в пределах от −10 до −16°С, при прояснениях — до −18°С, днем — от −1°С (на юго-западе) до −10°С (на северо-востоке).