Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на вторник

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за усиления ветра во вторник, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным белорусских синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будут формировать атмосферные фронты циклона, который смещается с Балтики в сторону Ленинградской области РФ. За ними в республику начнет поступать холодный воздух.
«Облачно, днем — с прояснениями. На большей части территории страны пройдет снег, местами ожидается метель. На отдельных участках дорог — гололедица», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что ветер ожидается юго-западного и западного направлений, порывистый, ночью на западе, утром и днем на большей части территории Беларуси — сильный порывистый.
В течение суток температура воздуха составит от −3 до −8°С, днем атмосферное давление будет интенсивно расти.
В среду 17 января ночью влияние холодной и неустойчивой воздушной массы сохранится, днем погоду будет определять область повышенного давления.
Кратковременный снег прогнозируется ночью только местами, днем — преимущественно без осадков. Ночью температура будет находиться в пределах от −10 до −16°С, при прояснениях — до −18°С, днем — от −1°С (на юго-западе) до −10°С (на северо-востоке).