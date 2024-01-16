В Ростове-на-Дону водят экскурсии по подземным переходам

А чтобы каждый мог стать сам себе экскурсоводом, студенты ДГТУ разработали мультимедийное приложение, позволяющее при помощи смартфона погрузиться в советскую историю. Оно так и называется «Ожившая мозаика». Для экскурсии достаточно будет скачать приложение, навести на панно — и картинка оживает.
Переходы расположены в самом центре Ростова-Дону. Они привлекают внимание не только горожан, но и туристов — ведь, спустившись всего на пару десятков ступеней, можно в прямом смысле оказаться в СССР. Уникальность ростовских «подземок» в том, что все они выложены мозаикой, которая создавалась вручную более полувека назад. Над ней работал мастер Юрий Пальшинцев. На стенах — сюжеты из истории прошлого века, старшее поколение узнает картины своего детства и юности. Для молодежи интересны детали быта и жизни тех, кто строил счастливое будущее в 70-х годах прошлого столетия. Вот малыша из роддома выносит медсестра, волнуется встречающий папа, рядом бегает брат новорожденного и уже наготове коляска. Все просто, незамысловато, но сколько счастья в этой простоте! А вот целая панорама обеденного перерыва во время уборки хлеба: длинный стол, веселая бригада, вокруг все в золотистых колосьях и ладные девчата смеются удачной шутке тракториста.
Ростовский экскурсовод Елена Лысенко рассказывает, что именно экскурсии в переходы популярны у гостей донской столицы. «Для ростовчан это уже обыденность. Многие идут и не замечают этой красоты и уникальности. Но для приезжих это практически машина времени. Узнать, как и что было в СССР, как из обычной по тем временам плитки были созданы уникальные полотна, познакомиться с сюжетами, очень интересно, — говорит Елена. — Это настоящее произведение искусства. Не зря же наши переходы причислили к объектам культурного наследия».
На ее экскурсии приходят целыми семьями, но нередко и сами горожане с удовольствием к ним присоединяются. А в соцсетях появляется масса отзывов о том, что в переходах нужно непременно побывать. «Очень люблю этот переход с его мозаикой! Навевает воспоминания из беззаботного детства. Бытовые моменты из прошлого, которые выложены с душой и любовью. История в картинках! Класс!» — пишет Наталья Сидоревич. «Безумно радует мозаика — очень классная достопримечательность советской эпохи. Смотря на нее, нельзя оставаться равнодушным. Это наша история», — присоединяется Михаил Барановский.
По мнению ростовчанки Анны Граниной, это знаковое историческое место для ростовчан. И она искренне рекомендует всем гостям города посетить подземные переходы Ростова-на-Дону.
Примечательно, что в постперестроечные годы мозаика скрывалась от глаз за торговыми палатками, которые располагались практически по всем стенам подземки. И про нее даже забыли… А когда власти приняли решение о переносе торговых точек из перехода в другие места, ростовчане осознали всю ценность того, что их окружает.
Экскурсия по переходам занимает около двух часов. Все они находятся в центре Ростова-на-Дону.
Чтобы переходы были еще привлекательнее, им скоро предстоит серьезный капитальный ремонт, на который из казны города выделено 26,7 млн рублей. Шутка ли, прошло полвека, и плитка местами начала отходить. Но удастся ли сохранить историю? Этим вопросом сегодня обеспокоены и горожане, и туристы.
Член Союза архитекторов России Александр Ломтев рассказал, что очень переживает за сохранность хрупкой мозаики. Сохранить бы это богатство! Это главная задача, стоящая перед подрядчиком, которого нашли в Пятигорске: уникальная плитка с цветными рисунками не должна пострадать. Ее будут частично реставрировать при помощи новейших методов.