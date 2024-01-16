В Ростове-на-Дону водят экскурсии по подземным переходам

Переходы расположены в самом центре Ростова-Дону. Они привлекают внимание не только горожан, но и туристов — ведь, спустившись всего на пару десятков ступеней, можно в прямом смысле оказаться в СССР. Уникальность ростовских «подземок» в том, что все они выложены мозаикой, которая создавалась вручную более полувека назад. Над ней работал мастер Юрий Пальшинцев. На стенах — сюжеты из истории прошлого века, старшее поколение узнает картины своего детства и юности. Для молодежи интересны детали быта и жизни тех, кто строил счастливое будущее в 70-х годах прошлого столетия. Вот малыша из роддома выносит медсестра, волнуется встречающий папа, рядом бегает брат новорожденного и уже наготове коляска. Все просто, незамысловато, но сколько счастья в этой простоте! А вот целая панорама обеденного перерыва во время уборки хлеба: длинный стол, веселая бригада, вокруг все в золотистых колосьях и ладные девчата смеются удачной шутке тракториста.