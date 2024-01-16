До −12 градусов опустится температура воздуха днем в Хабаровске 16 января

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ночью −24 −26, днем −12 −14, ветер юго-западный, 5−13 м/с. На юге края ночью −20 −25, днем −8 −13, ветер юго-западный, 7−12 м/с. В центральных районах столбик термометра ночью будет в пределах −19 −36, днем −10 −20, ветер различных направлений, 4−13 м/с.