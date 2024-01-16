Морозно и ветрено: синоптики озвучили прогноз погоды в Приморье 16 января

Во вторник, 16 января, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia. Синоптики портала «Примпогода» уточнили, что день в крае пройдет сегодня без осадков, умеренный ветер возьмет направление с юго-запада и юга, на востоке сильный, а температура воздуха составит −2…-14°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине юго-восточный умеренный. Температура воздуха −4…-6°C, в утренние часы −12…-14°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха −4…-6°С, в утренние часы −21…-23°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха −2…-4°C, в утренние часы −12…-14°C.