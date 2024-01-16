Морозно и ветрено: синоптики озвучили прогноз погоды в Приморье 16 января

Во вторник, 16 января, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia. Синоптики портала «Примпогода» уточнили, что день в крае пройдет сегодня без осадков, умеренный ветер возьмет направление с юго-запада и юга, на востоке сильный, а температура воздуха составит −2…-14°C.