Что произошло в Иркутске в ночь на 16 января 2024 года: последние новости

Вечером 15 января жители Иркутской области ощутили землетрясение, которое было зафиксировано в Северо-Байкальском районе Бурятии, как сообщили в телеграм-канале «Землетрясения в Байкальском регионе». Помимо этого района, его последствия почувствовали и жители Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Кута и других территорий Иркутской области.
В январе 2024 года был подсчитан индекс стоимости борща на семью из четверых человек, основываясь на цене продуктов и их количестве. Иркутск занял место в топ-10 регионов России с наиболее высокой стоимостью данного блюда. В настоящее время стоимость кастрюли супа составляет 189 рублей. Интересно отметить, что по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, цена на это блюдо в нашем регионе снизилась на 14 рублей.
SHAMAN сделал новогодний подарок Сереже, мальчику, который танцевал на его концерте в Иркутске. Исполнитель решил порадовать мальчика и подарил ему брелок, толстовку, кепку, шоппер с надписью «Я русский» и фотографию с автографом.