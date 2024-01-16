Что произошло в Иркутске в ночь на 16 января 2024 года: последние новости

В январе 2024 года был подсчитан индекс стоимости борща на семью из четверых человек, основываясь на цене продуктов и их количестве. Иркутск занял место в топ-10 регионов России с наиболее высокой стоимостью данного блюда. В настоящее время стоимость кастрюли супа составляет 189 рублей. Интересно отметить, что по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, цена на это блюдо в нашем регионе снизилась на 14 рублей.