«СКА-Нефтяник» в Красноярске ушёл от поражения на последней минуте матча

В Красноярске вечером 15 января состоялся очередной матч Чемпионата России по хоккею с мячом между «СКА-Нефтяником» и «Енисеем». Противостояние этих команд болельщики иногда называют по-футбольному: «Эль-Класико». По ходу игры хабаровчане проигрывали с минимальным счетом, но на последних секундах сумели спасти матч, доведя счет до ничьей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..
Начало матча отметилось четырьмя подачами угловых, три из которых пришлись на красноярскую команду, но хабаровчанам сначала везло и прекрасно играл вратарь Лев Шишкин, спасая ворота «армейцев». Сибиряки смогли пробить его защиту на 22 минуте в мощной атаке.
Тем не менее, игра показывала, что хабаровчане не заслужили поражения в этом матче, как, впрочем, и «Енисей». Однако на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в пользу красноярской команды и по всему было видно, что победу упускать хозяева не намерены.
Во втором тайме «СКА-Нефтяник» получил возможность реализовать угловые целых шесть раз, но, казалось, что фортуна отвернулась от дальневосточников — все мимо. Ситуацию в свои руки взял главный тренер команды Александр Савченко и на 89-й минуте попросил тайм-аут.
Что именно он сказал игрокам — неизвестно, но в самом конце матча хабаровчане смогли отыграться после многочисленных неудачных попыток. Причем, сделать это удалось на последних секундах после розыгрыша углового. Это произошло благодаря точному удару Максима Василенко, который в нынешнем чемпионате еще ни разу не забивал. Итог — ничья 1:1.
После игры в Красноярске положение «СКА-Нефтяника» осталось неизменным — команда продолжает занимать лишь четвертую строчку в турнирной таблице. Впереди у «кабанов» поединок с кемеровским «Кузбассом» — абсолютным лидером нынешнего Чемпионата России, не проигравшим в этом сезоне ни одного матча.