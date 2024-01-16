«СКА-Нефтяник» в Красноярске ушёл от поражения на последней минуте матча

Тем не менее, игра показывала, что хабаровчане не заслужили поражения в этом матче, как, впрочем, и «Енисей». Однако на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в пользу красноярской команды и по всему было видно, что победу упускать хозяева не намерены.