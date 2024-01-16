Слабые метели обещают синоптики в Челябинской области 16 января

Переменную облачность, преимущественно без осадков, местами возможны слабые метели — синоптики рассказали о погоде в Челябинской области во вторник, 16 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Температура воздуха составит минус 13−18, в горах — 7−12 градусов. Ветер юго-западный, южный, его скорость 4−9 м/с, кое-где порывы до 13 м/с.
В Челябинске сегодня при переменной облачности без осадков, минус 13−15, ветер юго-западный, южный 5−10 м/с.
В 7 утра в центре города минус 19, влажность воздуха 68%, ветер южный 5 м/с, атмосферное давление 748 мм ртутного столба при норме 743 мм.
Предварительно, ночью 17 января прогнозируется минус 15−20, днем в среду будет минус 9−14, на крайнем западе и крайнем севере — 8−13 ночью до минус 5 днем. Порывы ветра до 14−16 м/с, преимущественно без осадков. Ночью 18 января ожидается минус 12−17, днем в четверг — минус 7−12, небольшой снег, в западной половине — умеренный.