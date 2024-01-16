Слабые метели обещают синоптики в Челябинской области 16 января

Предварительно, ночью 17 января прогнозируется минус 15−20, днем в среду будет минус 9−14, на крайнем западе и крайнем севере — 8−13 ночью до минус 5 днем. Порывы ветра до 14−16 м/с, преимущественно без осадков. Ночью 18 января ожидается минус 12−17, днем в четверг — минус 7−12, небольшой снег, в западной половине — умеренный.