Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Распадская присоединилась к благотворительному проекту «Кукла лечит»

Распадская помогла новокузнецкому театру кукол «Сказ» оборудовать мастерские для особых детей.

Распадская угольная компания (РУК) помогла новокузнецкому театру кукол «Сказ» оборудовать мастерские для особых детей. Угольщики выделили средства на приобретение новой мебели и стола для рисования песком.

Театр кукол «Сказ» стал участником проекта «Кукла лечит» в 2009 году. Его цель — помочь особым детям адаптироваться в обществе. Ребята занимаются в театральной студии и творческих мастерских. Занятия помогают развивать мелкую моторику, активизируют речь и память.

Распадская угольная компания на протяжении многих лет помогает семьям с особыми детьми: организует курсы реабилитации для детей сотрудников предприятий, психологические тренинги и образовательные семинары для родителей. В Междуреченске при поддержке угольщиков ежегодно проходит городская спартакиада для особых детей. Реабилитационные центры и специализированные школы получают от компаний гранты на реализацию соцпроектов, оснащают учебные классы современным оборудованием и обучающими материалами.

Реклама ПАО «Распадская».