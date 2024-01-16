Распадская присоединилась к благотворительному проекту «Кукла лечит»

Распадская угольная компания (РУК) помогла новокузнецкому театру кукол «Сказ» оборудовать мастерские для особых детей. Угольщики выделили средства на приобретение новой мебели и стола для рисования песком.
Театр кукол «Сказ» стал участником проекта «Кукла лечит» в 2009 году. Его цель — помочь особым детям адаптироваться в обществе. Ребята занимаются в театральной студии и творческих мастерских. Занятия помогают развивать мелкую моторику, активизируют речь и память.
Распадская угольная компания на протяжении многих лет помогает семьям с особыми детьми: организует курсы реабилитации для детей сотрудников предприятий, психологические тренинги и образовательные семинары для родителей. В Междуреченске при поддержке угольщиков ежегодно проходит городская спартакиада для особых детей. Реабилитационные центры и специализированные школы получают от компаний гранты на реализацию соцпроектов, оснащают учебные классы современным оборудованием и обучающими материалами.
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