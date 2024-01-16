Главный тренер ФК «Енисей» Тихонов рассказал, что будет делать с командой

«Красноярск — особенный для меня город. У меня остались только хорошие впечатления о нём. Считаю, что в 2016—2017 годах мы проделали большую работу с “Енисеем”. Тогда мы включились в работу и в первый же год попали в “стыки”. Однако тогда не получилось выйти в Премьер-Лигу. Возможно, это было слишком резко для руководства Красноярска. Может быть, мы были по-футбольному ещё не готовы. В том числе и поэтому я принял приглашение “Енисея”. Я там тренировал, знаю условия для работы, инфраструктуру. В Красноярске любят футбол, болеют, переживают».