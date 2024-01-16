Умер известный шоумен и радиоведущий Максим Берлинов

Ему было 40 лет. Он был популярным RJ столичного радио Grand и востребованным ведущим праздников и мероприятий.
О его смерти сообщила вчера его бывшая супруга Юлия.
«За несколько часов до эфира поднялось давление. Скорая привезла в 16 больницу. Сердце остановилось. Реанимировать не удалось», — написала Берлинова в своем Инстаграм (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Прощание с Максимом Берлиновым состоится сегодня 16 января в 13:00 на кладбище Боткина в Ташкенте.