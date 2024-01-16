Умер известный шоумен и радиоведущий Максим Берлинов

«За несколько часов до эфира поднялось давление. Скорая привезла в 16 больницу. Сердце остановилось. Реанимировать не удалось», — написала Берлинова в своем Инстаграм (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).