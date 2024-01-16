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Умер известный шоумен и радиоведущий Максим Берлинов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Максим Берлинов, известный шоумен и радиоведущий, скоропостижно скончался вчера в Ташкенте, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Ему было 40 лет. Он был популярным RJ столичного радио Grand и востребованным ведущим праздников и мероприятий.

О его смерти сообщила вчера его бывшая супруга Юлия.

«За несколько часов до эфира поднялось давление. Скорая привезла в 16 больницу. Сердце остановилось. Реанимировать не удалось», — написала Берлинова в своем Инстаграм (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Прощание с Максимом Берлиновым состоится сегодня 16 января в 13:00 на кладбище Боткина в Ташкенте.